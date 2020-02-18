Актриса Бочкарева до сих пор не заплатила штраф за кокаин
Актриса Наталья Бочкарева, которая была осуждена за хранение наркотиков и приговорена к выплате штрафа, до сих пор его не оплатила, сообщает сайт KP.ru. Кроме того, неоплаченными остаются штрафы за превышение скорости и отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Общая сумма задолженности составила 48800 рублей.
Бочкарева была задержана 28 сентября 2019 года сотрудниками ДПС, которые обратили внимание на ее странное поведение. На предложение пройти медицинское освидетельствование Бочкарева ответила отказом, однако добровольно отдала сотрудникам полиции пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что это был кокаин.
Актриса Дарья Сагалова, сыгравшая дочь героини Бочкарёвой в сериале «Счастливы вместе», заявила НСН, что раньше за Бочкаревой подобного не водилось.
«Не знаю. Могу только сказать, что раньше, когда мы работали вместе и шесть дней в неделю виделись, я ни разу ничего не замечала за ней. Вообще. Я не знаю, что и как там было», — заявила Сагалова.
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