Активист Петр Верзилов вновь задержан в Москве

По его словам, его задержали после выхода с эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Причина задержания не уточняется.

Отметим, что активист только вышел из под ареста на 15 суток. Его арестовали 22 июня, признав виновным в мелком хулиганстве по статье о неповиновении законным требованиям представителя власти.

Ранее 6 июля сообщалось, что против Верзилова завели уголовное дело по факту наличия второго гражданства, о котором он не уведомил в установленном законодательством порядке. За это активисту грозит штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 400 часов.

Между тем, Верзилов не признает вину, отмечая, что о гражданстве «и так было известно», пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката активиста Леонида Соловьева.







