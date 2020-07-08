Активист Петр Верзилов вновь задержан в Москве
Активист, издатель «Медиазоны» Петр Верзилов сообщил о своем задержании в Москве. Как пишет РИА Новости, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
По его словам, его задержали после выхода с эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Причина задержания не уточняется.
Отметим, что активист только вышел из под ареста на 15 суток. Его арестовали 22 июня, признав виновным в мелком хулиганстве по статье о неповиновении законным требованиям представителя власти.
Ранее 6 июля сообщалось, что против Верзилова завели уголовное дело по факту наличия второго гражданства, о котором он не уведомил в установленном законодательством порядке. За это активисту грозит штраф до 200 тыс. рублей или обязательные работы до 400 часов.
Между тем, Верзилов не признает вину, отмечая, что о гражданстве «и так было известно», пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката активиста Леонида Соловьева.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
701 тыс.+6 562 / сут.
Умерли
10 667+173 / сут.
Выздоровели
473 тыс.+8 631 / сут.
- Доцент-потрошитель Соколов «отметил» убийство Ещенко с приятелями коньяком и икрой
- В Минздраве заявили о снижении заболеваемости COVID-19 в России
- Число заражённых коронавирусом в США превысило 3 миллиона
- Аномальная жара на юге России спадет к концу недели
- Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru