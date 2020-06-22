Верзилова арестовали на 15 суток

Участник арт-группы «Война» и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов проведёт следующие 15 суток под арестом. Такое решение принял Мещанский суд Москвы, признав активиста виновным в мелком хулиганстве по статье о неповиновении законным требованиям представителя власти. Верзилова арестовали за то, что он матерился в общественном месте.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков отметил, что судья приняла это решение, проведя в совещательной комнате целый час.

Сам Верзилов у себя в «Твиттере» сообщил, что будет отбывать 15 суток ареста в спецприёмнике в Хорошево-Мневниках - «там же где отбывал свои 15 суток после акции в финале Чемпионата мира».

Рано утром в воскресенье на съёмную квартир к Верзилову наведались люди в масках и кувалдой выломали дверь, после чего активист перестал выходить на связь, сообщали СМИ. Только к концу дня выяснилось, что его забрали на допрос в качестве свидетеля по «московскому делу». В понедельник Верзилова отпустили из отдела полиции. По сообщению «Медиазоны», на улице на Верзилова напал провокатор — оба упали, и Верзилова забрала полиция.

