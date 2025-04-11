Актера из «Игры в кальмара» приговорили к году тюрьмы за домогательства
80-летний южнокорейский актер О Ён Су, который получил мировую известность за роль игрока 001 в сериале «Игра в кальмара», был приговорен к одному году колонии за приставание к коллеге по съемкам, сообщили южнокорейские СМИ.
По версии следствия, в 2017 году он обнял и поцеловал женщину против ее воли. Она утверждала, что все это время жила в страхе.
Сам актер не признал своей вины, хотя заявил, что сожалеет о том, что его поступок причинил кому-то боль и печаль. Он добавил, что все обвинения были построены на нелогичных и запутанных показаниях потерпевшей.
Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой заблокировать «Игру в кальмара» или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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