Актера из «Игры в кальмара» приговорили к году тюрьмы за домогательства

80-летний южнокорейский актер О Ён Су, который получил мировую известность за роль игрока 001 в сериале «Игра в кальмара», был приговорен к одному году колонии за приставание к коллеге по съемкам, сообщили южнокорейские СМИ.

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По версии следствия, в 2017 году он обнял и поцеловал женщину против ее воли. Она утверждала, что все это время жила в страхе.

Сам актер не признал своей вины, хотя заявил, что сожалеет о том, что его поступок причинил кому-то боль и печаль. Он добавил, что все обвинения были построены на нелогичных и запутанных показаниях потерпевшей.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой заблокировать «Игру в кальмара» или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: кадр из фильма «Игра в кальмара», режиссёр Хван Дон Хёк
ТЕГИ:NetflixДомогательстваСериалы

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