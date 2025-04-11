Актера из «Игры в кальмара» приговорили к году тюрьмы за домогательства

По версии следствия, в 2017 году он обнял и поцеловал женщину против ее воли. Она утверждала, что все это время жила в страхе.

Сам актер не признал своей вины, хотя заявил, что сожалеет о том, что его поступок причинил кому-то боль и печаль. Он добавил, что все обвинения были построены на нелогичных и запутанных показаниях потерпевшей.

Ранее сенатор Наталия Косихина выступила с инициативой заблокировать «Игру в кальмара» или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

