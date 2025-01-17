В Совфеде предложили заблокировать сериал «Игра в кальмара»

В российских соцсетях и интернет-сервисах могут заблокировать популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара» или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра, сообщает РИА Новости.

Второй сезон «Игры в кальмара» стал вторым самым популярным сериалом не из США на Netflix

С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, шоу содержит сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Инициатива, по словам сенатора, позволит оградить детей от виртуальной реальности, «где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения».

Косихина отметила, что многие родители покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры.

Ранее депутат Михаил Иванов назвал южнокорейскую картину «манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Netflix
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