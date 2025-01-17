В Совфеде предложили заблокировать сериал «Игра в кальмара»
В российских соцсетях и интернет-сервисах могут заблокировать популярный южнокорейский сериал «Игра в кальмара» или ввести строгие возрастные ограничения для просмотра, сообщает РИА Новости.
С такой инициативой выступила сенатор Наталия Косихина. По ее словам, шоу содержит сцены насилия, а также пропагандирует нечеловеческую жестокость и полное обесценивание человеческой жизни. Инициатива, по словам сенатора, позволит оградить детей от виртуальной реальности, «где убийство и жестокость является нормой и формой развлечения».
Косихина отметила, что многие родители покупают костюмы убийц и игрушечное оружие, поощряя такие игры.
Ранее депутат Михаил Иванов назвал южнокорейскую картину «манифестом жестокости, в котором обесценивается жизнь человека», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск назвал утечку причиной крушения корабля Starship
- СМИ: Нетаньяху тайно пообещал возобновить войну в Газе
- В Совфеде предложили заблокировать сериал «Игра в кальмара»
- США признали, что не смогут нанести «нокаут» экономике Китая
- СМИ: Украина ударила ракетами ATACMS по Белгородской области
- СМИ: В России продолжили программу льготной ипотеки для чиновников
- В Гренландии заявили, что выступают против присоединения к США
- Байден произнес набор бессвязных выражений, когда описывал разговор с Путиным
- Военный из США рассказал о базе с технологиями инопланетян
- SpaceX: Корабль Starship потерян во время тестового запуска
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru