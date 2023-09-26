Актера Епифанцева проверят на русофобию

Месяцем ранее Епифанцев в радиоэфире оскорбил государственный строй и граждан России, отмечает издание. Согласно тесту жалобы, актер возмутился запрету собирать псилоцибиновые грибы, и пожаловался, что в стране много запретов на «все хорошее».

Ранее на Епифанцева уже поступали жалобы от граждан. Его обвиняли в незаконном ношении полицейской формы после того, как артист опубликовал ролик в форме, заявив, что не считает себя россиянином. Тогда избежать ответственности ему удалось, потому что это этот кадр оказался частью съемок фильма.

