Актер Вячеслав Голубков умер в возрасте 73 лет

В сообщении говорится, что похоронят актёра в Санкт-Петербурге.

Вячеслва Голубков родился 1949 году. Ещё будучи школьником стал посещать драматический кружок, а когда учился в 9-м классе сыграл «Япончика» (Жора Ионин) в картине Геннадия Полоки «Республика ШКИД», где его партнёрами были Сергей Юрский и Павел Луспекаев.

После школы Голубков окончил курс актёрского мастерства в Кемеровском музыкальном училище, отучился в актёрской студии на базе Кемеровского областного театра, а также закончил режиссёрское отделение Московского института культуры. В Новомосковском драматическом театре он прослужил более 40 лет, сыграв более 100 ролей.

Ранее на 77-м году жизни умерла британо-французская актриса и исполнительница Джейн Биркин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

