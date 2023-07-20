Актер Вячеслав Голубков умер в возрасте 73 лет
Советский и российский артист Вячеслав Голубков умер в возрасте 73 лет, об это сообщает Новомосковский драматический театр.
В сообщении говорится, что похоронят актёра в Санкт-Петербурге.
Вячеслва Голубков родился 1949 году. Ещё будучи школьником стал посещать драматический кружок, а когда учился в 9-м классе сыграл «Япончика» (Жора Ионин) в картине Геннадия Полоки «Республика ШКИД», где его партнёрами были Сергей Юрский и Павел Луспекаев.
После школы Голубков окончил курс актёрского мастерства в Кемеровском музыкальном училище, отучился в актёрской студии на базе Кемеровского областного театра, а также закончил режиссёрское отделение Московского института культуры. В Новомосковском драматическом театре он прослужил более 40 лет, сыграв более 100 ролей.
Ранее на 77-м году жизни умерла британо-французская актриса и исполнительница Джейн Биркин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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