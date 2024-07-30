Актер Тимур Шивырев умер в возрасте 33 лет

Певец и театральный актер Тимур Шивырев умер в возрасте 33 лет, сообщил в своем Telegram-канале Саратовский областной театр оперетты.

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В театре родным и близким покойного выразили соболезнования. Причина смерти актера не уточняется.

Шивырев выступал в составе хора театра с 2018 года. Он окончил Саратовскую государственную консерваторию имени Собинова и Алтайский музыкальный колледж Барнаула.

Ранее в Санкт-Петербурге умерла актриса БДТ имени Товстоногова Татьяна Тарасова.

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ФОТО: РИА Новости
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