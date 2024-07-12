Умерла народная артистка России Любовь Стриженова
Народная артистка России Любовь Стриженова умерла на 84-м году жизни в Свято-Троицком монастыре (Чувашия). Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Причиной смерти актрисы стал инсульт. Стриженова приняла монашеский постриг в 2008 году под именем Иудифь.
Больше 20 лет Стриженова прослужила в Московском Художественном театре, затем еще 20 лет — в МХАТ имени Горького. Ее самые известные театральные работы — в спектаклях «Прощание с Матерой», «Иванов», «Утиная охота», «На дне». Также она запомнилась зрителям ролью Капитолины в фильме «Вечный зов».
Актриса была замужем за актером Олегом Стриженовым, в браке с которым родила сына — режиссера и актера Александра Стриженова.
Ранее актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов умер на 73-м году жизни.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Госдуме предложили блокировать рекламу услуг по незаконной выдаче документов мигрантам
- Более 60% опрошенных россиян считают идеальным отпуском пляжный отдых
- Умерла народная артистка России Любовь Стриженова
- Суд в Москве оштрафовал мужчину, выгнавшего девушку из метро из-за прически
- Певица Зара призвала переиздавать книги и перепевать песни времен ВОВ
- Замминистра промышленности и энергетики Алтайского края погиб в ДТП
- Биржевые цены на бензин поднялись до максимума с сентября
- Госдума попросила предоставить гражданство РФ сербскому добровольцу Крнетичу
- Система ПВО сбила беспилотник над Курской областью
- Мировой госдолг превысил 100 триллионов долларов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru