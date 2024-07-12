Умерла народная артистка России Любовь Стриженова

Причиной смерти актрисы стал инсульт. Стриженова приняла монашеский постриг в 2008 году под именем Иудифь.

Больше 20 лет Стриженова прослужила в Московском Художественном театре, затем еще 20 лет — в МХАТ имени Горького. Ее самые известные театральные работы — в спектаклях «Прощание с Матерой», «Иванов», «Утиная охота», «На дне». Также она запомнилась зрителям ролью Капитолины в фильме «Вечный зов».

Актриса была замужем за актером Олегом Стриженовым, в браке с которым родила сына — режиссера и актера Александра Стриженова.

Ранее актер и режиссер, заслуженный артист РСФСР Василий Вавилов умер на 73-м году жизни.

