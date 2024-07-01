Умерла актриса БДТ имени Товстоногова Татьяна Тарасова
Актриса Татьяна Тарасова скончалась в Санкт-Петербурге. О её смерти сообщили в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова, где она прослужила свыше 40 лет.
Заслуженной артистке РСФСР было 86 лет. На её счету около 30 театральных ролей. Как рассказали в театре, её пригласил в трупу в 1966 году из Ленинградского театра имени Ленинского комсомола главный режиссёр БДТ Георгий Товстоногов. Он разглядел в Татьяне Тарасовой артистку самого широкого диапазона.
Актриса воплотила на сцене образы от тонко лирических до гротескно-комических, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В БДТ выразили соболезнования родственникам Татьяны Тарасовой и поклонникам её творчества.
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