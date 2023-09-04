Актер Алексей Янин остается в реанимации в тяжёлом состоянии
4 сентября 202311:15
Актер Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Он лежит в неврологической реанимации, уточнил источник агентства.
Ранее ряд СМИ сообщили о смерти Алексея Янина после восьми лет борьбы с последствиями инсульта, однако его жена опровергла информацию о его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru