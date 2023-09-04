Актер Алексей Янин остается в реанимации в тяжёлом состоянии

Актер Алексей Янин по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Заживо «похороненный». Из-за мошенников семья актера Янина получила ложное известие о его смерти

Он лежит в неврологической реанимации, уточнил источник агентства.

Ранее ряд СМИ сообщили о смерти Алексея Янина после восьми лет борьбы с последствиями инсульта, однако его жена опровергла информацию о его смерти. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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