Мазут из затонувших в Керченском проливе танкеров достиг Севастополя
Мазут из затонувших в Керченском проливе танкеров достиг Севастополя. Губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале уточнил, что речь идёт о пятне «1,5×1,5 метра» на входе в Балаклавскую бухту.
По его словам, «в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега» также были зафиксированы единичные случаи обнаружения птиц в мазуте.
«Провёл планёрку с коллегами и дал ряд указаний. Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна», - написал Развожаев.
Он добавил, что в государственном ветеринарном центре был развернут пункт приёма птиц.
Ранее в МЧС РФ заявили, что выброс мелкой фракции мазута на береговую линию произошёл в Ленинском районе Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В пермском аэропорту самолеты задержали из-за НЛО
- Мазут из затонувших в Керченском проливе танкеров достиг Севастополя
- «1%»: Юран не верит в возвращение России на международную арену в 2025 году
- Возгорание из-за обломков БПЛА произошло на одном из предприятий под Воронежем
- Вспышка холеры зафиксирована близ столицы Зимбабве
- ЦАХАЛ заявила о поражении в секторе Газа 40 пунктов сбора ХАМАС
- Гендиректор «Пари НН» выступил за объединение чемпионатов РФ и Белоруссии
- Богомаз: Мирный житель погиб при минометном обстреле ВСУ села Кирилловка
- СМИ: Заключенный в тюрьме во Франции взял заложников
- В России появились умные колонки, стилизованные под творчество Виктора Цоя
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru