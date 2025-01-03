Мазут из затонувших в Керченском проливе танкеров достиг Севастополя

По его словам, «в районе Учкуевки, Ласпи и бухты Омега» также были зафиксированы единичные случаи обнаружения птиц в мазуте.

«Провёл планёрку с коллегами и дал ряд указаний. Наши спасатели вместе с Севприроднадзором сейчас займутся сбором мазутного пятна», - написал Развожаев.

Он добавил, что в государственном ветеринарном центре был развернут пункт приёма птиц.

Ранее в МЧС РФ заявили, что выброс мелкой фракции мазута на береговую линию произошёл в Ленинском районе Крыма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

