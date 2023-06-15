Аксенов: В Крыму сбили и заглушили девять беспилотников

Девять беспилотников было зафиксировано над Крымом за ночь и утро 15 июня. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Шапша сообщил о падении беспилотника в Калужской области

Руководитель региона отметил, что шесть дронов сбили силы противовоздушной обороны, еще три заглушили и посадили средствами радиоэлектронной борьбы.

«Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

В некоторых домах выбило стекла, отмечает телеканал «360». Пострадавших нет, пишет Газета.ру.

Аксенов призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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