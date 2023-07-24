Аксенов: в Джанкойском районе начата эвакуация населения в радиусе 5 км от места ЧП

Население сел в радиусе 5 км от места падения беспилотника в склад боеприпасов в Джанкойском районе эвакуируют, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта

По его словам, жителей отправят в пункты временного размещения. Глава республики отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Аксенов сообщил, что 11 украинских беспилотников было сбито силами противовоздушной обороны и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы над Крымом.

В субботу ВСУ попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма, 12 местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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