Аксенов: в Джанкойском районе начата эвакуация населения в радиусе 5 км от места ЧП

По его словам, жителей отправят в пункты временного размещения. Глава республики отметил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Аксенов сообщил, что 11 украинских беспилотников было сбито силами противовоздушной обороны и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы над Крымом.

В субботу ВСУ попытались атаковать дронами инфраструктурные объекты в Красногвардейском районе Крыма, 12 местных жителей эвакуировали в пункт временного размещения, напоминает RT.

