На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра о ситуации на автоподходах к переправе и подготовке к досмотру.

Советник Аксенова опубликовал алгоритм действий на Крымском мосту в случае тревоги

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - отмечается в сообщении.

Кроме того, канал опубликовал слайды с правилами поведения для водителей в случае сигнала тревоги на Крымском мосту.

По данным очевидцев, движение в сторону Крыма было закрыто с 6:30 24 июля. Позже Telegram-канал информационного центра сообщил, что к 7:48 движение восстановили.

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ФОТО: РИА Новости
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