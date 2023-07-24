На Крымском мосту временно перекрывали движение автотранспорта

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - отмечается в сообщении.

Кроме того, канал опубликовал слайды с правилами поведения для водителей в случае сигнала тревоги на Крымском мосту.

По данным очевидцев, движение в сторону Крыма было закрыто с 6:30 24 июля. Позже Telegram-канал информационного центра сообщил, что к 7:48 движение восстановили.

