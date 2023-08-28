Аксенов: средства ПВО сбили два дрона ВСУ на севере и западе Крыма
28 августа 202311:14
На севере и западе Крыма российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
В российском Минобороны подтвердили уничтожение двух дронов самолетная типа.
Ранее экипажи ударных вертолетов Ка-52 уничтожили пункт управления и бронетехнику украинских войск в зоне специальной военной операции, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru