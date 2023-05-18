Аксенов сообщил о восстановлении движения на месте схода вагонов в Крыму
Ремонтные бригады восстановили техническое движение поездов на месте схода вагонов в Симферопольском районе, сообщил в своем Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
В полном объеме грузовые и пассажирские перевозки возобновят к утру 19 мая, уточнил он.
Происшествие произошло утром 18 мая на перегоне между Симферополем и Севастополем. По данным Крымской железной дороги, к инциденту привело «вмешательство посторонних лиц». Движение электропоездов приостановили.
СМИ ранее сообщили об обнаружении засады диверсантов около железной дороги в Крыму. Отмечается, что злоумышленники могли следить за перевозкой военных грузов, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru