Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии
21 июня 202308:59
Железнодорожное полотно повреждено в районе Феодосии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Причины произошедшего не уточняются.
«Пострадавших нет. На месте работают профильные службы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы Крыма, движение поездов будет восстановлено в течение двух часов.
Накануне на севере Крыма обнаружили беспилотник, аппарат посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru