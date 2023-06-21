Аксенов сообщил о повреждении железнодорожного полотна в районе Феодосии

Железнодорожное полотно повреждено в районе Феодосии. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В Кировском районе Крыма повредили железнодорожное полотно

Причины произошедшего не уточняются.

«Пострадавших нет. На месте работают профильные службы», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

По словам главы Крыма, движение поездов будет восстановлено в течение двух часов.

Накануне на севере Крыма обнаружили беспилотник, аппарат посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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