В Кировском районе Крыма повредили железнодорожное полотно

Из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе Крыма приостановлено движением поездов, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

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На месте работают профильные службы. На устранение проблемы понадобится 3-4 часа, уточнил Аксенов.

Пострадавших нет. Для пассажиров организуют трансфер автобусами.

«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - написал Аксенов.

Как сообщает «Радиоточка НСН», готовившего подрыв железной дороги в Джанкойском районе жителя Симферополя приговорили 10 годам заключения.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей АксеновЖелезная ДорогаКрым

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