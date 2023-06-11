В Кировском районе Крыма повредили железнодорожное полотно
Из-за повреждения железнодорожного полотна в Кировском районе Крыма приостановлено движением поездов, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
На месте работают профильные службы. На устранение проблемы понадобится 3-4 часа, уточнил Аксенов.
Пострадавших нет. Для пассажиров организуют трансфер автобусами.
«Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», - написал Аксенов.
Как сообщает «Радиоточка НСН», готовившего подрыв железной дороги в Джанкойском районе жителя Симферополя приговорили 10 годам заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru