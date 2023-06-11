В Кировском районе Крыма повредили железнодорожное полотно

СМИ: Путин на следующей неделе совершит ряд международных контактов МО: ВСУ предпринимали безуспешные попытки наступательных действий на южно-донецком, запорожском и донецком направлениях Решетников: безвизовые туристические поездки между РФ и КНР могут начаться уже в июле Ткаченко: музей гетмана Мазепы планируется открыть в Киево-Печерской лавре Синоптик: в понедельник в Москве до +19…+21 градуса, без осадков