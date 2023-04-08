Аксенов подтвердил инцидент с ракетой над Феодосией

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что над Феодосией была сбита украинская ракета. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

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«Над Феодосией сбита ракета, запущенная со стороны Украины», - заявил он 8 апреля.

Ранее информация появилась в в Telegram-канале военного корреспондента Юрия Котенка. Он сообщал о мощном взрыве из-за сбитого вражеского объекта - в небе над Феодосией сработала российская ПВО.

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ФОТО: Соцсети Сергея Аксёнова
ТЕГИ:ПроисшествиеФеодосияРакетаСергей Аксенов

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