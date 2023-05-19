Аксенов: На севере Крыма сбили четыре беспилотника

«Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.

В результате ЧП никто не пострадал, пишет Ura.ru. Разрушений не зафиксировано.

Аксенов призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.

Ранее СМИ сообщили, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе Джанкоя. Дрон был сбит около трех часов ночи, отмечает телеканал «360».

