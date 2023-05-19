Аксенов: На севере Крыма сбили четыре беспилотника
Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника на севере Крыма. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«Ночью в Северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА», — написал руководитель республики в своем Telegram-канале.
В результате ЧП никто не пострадал, пишет Ura.ru. Разрушений не зафиксировано.
Аксенов призвал крымчан соблюдать спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.
Ранее СМИ сообщили, что средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа в районе Джанкоя. Дрон был сбит около трех часов ночи, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru