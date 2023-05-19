СМИ: Система ПВО сбила дрон самолетного типа в Крыму

Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.

СМИ: Беспилотник атаковал погранпункт «Шебекино» в Белгородской области

По данным СМИ, дрон заметили в Джанкойском районе около трех часов 19 мая. Беспилотник был уничтожен в нескольких километрах от населенного пункта, пишет Ura.ru.

«Пострадавших и разрушений нет», — отмечается в сообщении.

Накануне украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области, напоминает телеканал «360». Пограничникам удалось предотвратить ЧП.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКрым

Горячие новости

Все новости

партнеры