СМИ: Система ПВО сбила дрон самолетного типа в Крыму
19 мая 202308:33
Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По данным СМИ, дрон заметили в Джанкойском районе около трех часов 19 мая. Беспилотник был уничтожен в нескольких километрах от населенного пункта, пишет Ura.ru.
«Пострадавших и разрушений нет», — отмечается в сообщении.
Накануне украинский дрон-камикадзе попытался атаковать вышку сотовой связи в Курской области, напоминает телеканал «360». Пограничникам удалось предотвратить ЧП.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru