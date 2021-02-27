Айсберг размером с Петербург отделился от Антарктиды
Гигантский айсберг площадью 1 270 квадратных километров откололся от Антарктиды. Его размеры сопоставимы с территорией Санкт-Петербурга, отмечает Антарктическая служба Великобритании.
Прогноз о том, что супер-айсберг может отделиться от Антарктиды, дали сотрудники британской исследовательской станции Halley. Они более 10 лет наблюдали за ростом крупных трещин на леднике толщиной 150 метров.
Накануне одна из расселин в течение нескольких часов увеличилась на несколько сотен метров – и сформировался айсберг.
По словам руководителя службы Джейн Фрэнсис, ледяная глыба может удалиться от континента или, сев на мель, останется рядом с Антарктидой.
Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что от континента отделился айсберг весом 314 миллиардов тонн.
Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, как вечная мерзлота влияет на российский климат.
«Страна на 2/3 находится в зоне вечной мерзлоты. При потеплении климата она начинает постепенно деградировать. Это вызывает всевозможные аварии и поломки инфраструктуры и жилья, которые построены много лет назад без учета этих особенностей. Изменение климата приводит к учащению погодных аномалий: ветровой нагрузке (смерчи, ураганы и т.п.), гидрологического режима (наличие или отсутствие осадков). Эти тенденции нужно постараться смягчить, а самим адаптироваться к ним», - заявил климатолог.
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