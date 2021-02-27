Айсберг размером с Петербург отделился от Антарктиды

Прогноз о том, что супер-айсберг может отделиться от Антарктиды, дали сотрудники британской исследовательской станции Halley. Они более 10 лет наблюдали за ростом крупных трещин на леднике толщиной 150 метров.

Накануне одна из расселин в течение нескольких часов увеличилась на несколько сотен метров – и сформировался айсберг.

По словам руководителя службы Джейн Фрэнсис, ледяная глыба может удалиться от континента или, сев на мель, останется рядом с Антарктидой.

Напомним, в октябре 2019 года стало известно, что от континента отделился айсберг весом 314 миллиардов тонн.

Ранее старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев в эфире НСН рассказал, как вечная мерзлота влияет на российский климат.

«Страна на 2/3 находится в зоне вечной мерзлоты. При потеплении климата она начинает постепенно деградировать. Это вызывает всевозможные аварии и поломки инфраструктуры и жилья, которые построены много лет назад без учета этих особенностей. Изменение климата приводит к учащению погодных аномалий: ветровой нагрузке (смерчи, ураганы и т.п.), гидрологического режима (наличие или отсутствие осадков). Эти тенденции нужно постараться смягчить, а самим адаптироваться к ним», - заявил климатолог.

