Airbus A320 произвёл экстренную посадку в Домодедове

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A320 вернулся в столичный аэропорт Домодедово после срабатывания датчика неисправности шасси, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Airbus A320 выполнял рейс U6793 Москва - Бордо (Франция). Он вылетел из Домодедова в 10:18 мск.

Самолет успешно совершил посадку после выработки топлива. Никто не пострадал, уточняет RT.

Ранее в эфире НСН эксперт рассказал, что МЧС пытается снять с себя ответственность за трагедию в Шереметьеве.

Дополнительные расчеты спасателей не сразу пустили в аэропорт Шереметьево после катастрофы SSJ100 компании «Аэрофлот», потому что была «закрыта полоса», заявил замминистра МЧС Павел Барышев. Он подчеркнул, что часть поисково-спасательных подразделений в Шереметьево была уже во время катастрофы.

Бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО), адвокат Павел Герасимов назвал эту информацию несоответствующей действительности.

