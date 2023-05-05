В Польше снесли «Памятник благодарности Красной Армии»
В польских Глубчицах по инициативе Института национальной памяти Польши был демонтирован «памятник благодарности Красной Армии». Акцию транслировали в прямом эфире.
Снесённый монумент был установлен в 1945 году в память о 676 воинах 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город.
В Институте сослались на Польский Красный Крест, которым было установлено, что в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев и в населённом пункте не осталось захоронений красноармейцев.
Ранее в польском городе Валбжих снесли памятник солдатам Красной Армии, который возвели в 1970-х годах в районе Гай, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru