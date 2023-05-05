В Польше снесли «Памятник благодарности Красной Армии»

Снесённый монумент был установлен в 1945 году в память о 676 воинах 1-го Украинского фронта, которые погибли в боях за город.

В Институте сослались на Польский Красный Крест, которым было установлено, что в 1952 году в Глубчицах были проведены комплексные эксгумации останков красноармейцев и в населённом пункте не осталось захоронений красноармейцев.

Ранее в польском городе Валбжих снесли памятник солдатам Красной Армии, который возвели в 1970-х годах в районе Гай, сообщает RT.