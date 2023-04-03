Аферисты обманули подмосковную пенсионерку на 4,6 млн рублей
Мошенники обманом выманили у 83-летней подмосковной пенсионерки 4,6 млн рублей. Об этом сообщило издание «МВД Медиа».
Аферисты по телефону представились пенсионерке сотрудниками банка. Под предлогом защиты сбережений от мошенников они предложили пожилой женщине перевести деньги на безопасный счет. Сняв деньги с карты, пенсионерка привезла их в Москву и передала злоумышленникам.
После произошедшего потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Вскоре мошенники повторно связались с женщиной и посоветовали обезопасить еще 300 тысяч рублей. Пенсионерка отправилась на сделку вместе с полицейскими, благодаря чему курьера удалось задержать с поличным и арестовать.
Ранее петербургская пенсионерка решила заработать на инвестициях и отправила аферистам 10 млн рублей.
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