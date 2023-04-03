Аферисты обманули подмосковную пенсионерку на 4,6 млн рублей

Мошенники обманом выманили у 83-летней подмосковной пенсионерки 4,6 млн рублей. Об этом сообщило издание «МВД Медиа».

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Аферисты по телефону представились пенсионерке сотрудниками банка. Под предлогом защиты сбережений от мошенников они предложили пожилой женщине перевести деньги на безопасный счет. Сняв деньги с карты, пенсионерка привезла их в Москву и передала злоумышленникам.

После произошедшего потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Вскоре мошенники повторно связались с женщиной и посоветовали обезопасить еще 300 тысяч рублей. Пенсионерка отправилась на сделку вместе с полицейскими, благодаря чему курьера удалось задержать с поличным и арестовать.

Ранее петербургская пенсионерка решила заработать на инвестициях и отправила аферистам 10 млн рублей.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияПенсионерыМошенники

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