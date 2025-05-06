Аэропорт Нижнего Новгорода снова закрыли в целях безопасности

Ранним утром 6 мая в воздушной гавани областного центра уже вводились временные ограничения из-за опасности атаки беспилотников. Тогда был задержан вылет одного рейса.

Всего в ночь на 6 мая временные ограничения были активированы в 13 аэропортах России, в том числе московского авиаузла на фоне массированной атаки украинских дронов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным Минобороны РФ, средства ПВО сбили 105 БПЛА в 11 регионах.

