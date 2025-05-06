Аэропорт Нижнего Новгорода принял восемь летевших в Москву бортов

Аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова в ночь на 6 мая принял в качестве запасного восемь самолетов, которые должны были приземлится в одной из столичных авиагаваней. Это было вызвано ограничениями, которые вводились на прием и выпуск бортов в аэропортах Москвы из-за атаки дронов.

Как информирует администрация нижегородского авиаузла, шесть таких бортов уже отправились в пункты назначения после отмены ограничений. Пассажиров одного из таких рейсов решено доставить до места назначения автобусами. Они также уже выехали из аэропорта Нижнего Новгорода. Пассажиры еще одного самолета заселены в гостиницу. Вылет планируется во второй половине дня вторника.

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Ранее Росавиация вводила временных ограничений во всех аэропортах московского авиаузла, а также в воздушных гаваня Самары, Саратова, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ярославля, Иваново, Калуги. Позднее все ограничения сняли.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении и перехвате за ночь 105 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над 11 реионами.

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Фото: vk.com/chkalovairport
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