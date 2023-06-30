При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли не менее двух человек

МВД Молдавии сообщило о двух погибших в результате стрельбы в кишиневском аэропорту. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы

На место происшествия выехала бригада спецназначения «Молния». Известно, что стрелявший - иностранец, которому отказали во въезде в страну.

По предварительным данным, мужчина прилетел в Молдавию рейсом из Турции.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СтрельбаМолдавия

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