Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

По его словам, 43-летний мужчина во время сопровождения в стерильную зону аэропорта застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности. Гражданин Таджикистана использовал пистолет, украденный у сотрудника пограничной полиции.

Отмечается, что иностранцу отказали во въезде в страну. На место происшествия выехала бригада специального назначения «Молния».

По предварительным данным, мужчина прилетел в Молдавию рейсом из Турции, передает «Радиоточка НСН».

