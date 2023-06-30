Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своих социальных сетях.
По его словам, 43-летний мужчина во время сопровождения в стерильную зону аэропорта застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности. Гражданин Таджикистана использовал пистолет, украденный у сотрудника пограничной полиции.
Отмечается, что иностранцу отказали во въезде в страну. На место происшествия выехала бригада специального назначения «Молния».
По предварительным данным, мужчина прилетел в Молдавию рейсом из Турции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru