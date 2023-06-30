Стрельбу в аэропорту Кишинева устроил гражданин Таджикистана

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своих социальных сетях.

СМИ: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы

По его словам, 43-летний мужчина во время сопровождения в стерильную зону аэропорта застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности. Гражданин Таджикистана использовал пистолет, украденный у сотрудника пограничной полиции.

Отмечается, что иностранцу отказали во въезде в страну. На место происшествия выехала бригада специального назначения «Молния».

По предварительным данным, мужчина прилетел в Молдавию рейсом из Турции, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтрельбаАэропортыМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры