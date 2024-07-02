«Аэрофлот» опроверг поломку шасси у рейса Самара — Москва

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Самары в Москву, совершил в аэропорту назначения посадку в штатном режиме. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Летевший в Москву самолет вернулся в Оренбург из-за неисправности

Напомним, ранее появились сообщения со ссылкой на экстренные службы, что рейс готовился к аварийной посадке якобы из-за возможной поломки пневматики колес шасси.

В авиакомпании отметили, что самолет зарулил на стоянку самостоятельно, повреждений пневматики не обнаружено.

Ранее самолет, летевший из Тобольска, совершил аварийную посадку в Екатеринбурге.

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ФОТО: ТАСС / Юрий Смитюк
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