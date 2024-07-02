«Аэрофлот» опроверг поломку шасси у рейса Самара — Москва

Шестерых воспитанников детского сада в столичном районе Преображенское покусали осы Два человека пострадали при взрыве газового баллона на крыше автобуса на севере Москвы Вице-мэр Анастасия Ракова рассказала о наиболее востребованных вакансиях в Москве Дорожники поводят аэрацию воздуха в центре города и проливают дороги Температура воды в Москве-реке теплее, чем море в Геленджике и Туапсе