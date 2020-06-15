Адвокат заявил о травмах Ефремова в результате смертельного ДТП
Актёр Михаил Ефремов получил повреждения в результате ДТП на Садовом кольце, заявил в беседе с ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев.
По словам Пашаева, «он не медик» и поэтому не может сказать, насколько серьёзны травмы Ефремова. Сейчас подзащитный восстанавливается, сказал адвокат.
Ефремов вечером 8 июня на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон. Очевидцы сняли видео, на котором Ефремов запечатлён на месте ДТП. Он цел, но видно, что довольно пьян. Позднее анализы покажут более 2 промилле (сильная степень опьянения) и наличие следов наркотиков в организме Ефремова.
Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, скончался от полученных травм. Находясь под домашним арестом, Ефремов спустя четыре дня после ДТП записал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего и говорит, что готов помочь «всеми средствами, если примут». Адвокат семьи потерпевшего Александр Добровинский сообщил, что они знают об извинениях, но считают их запоздалыми и отказываются от денежной компенсации.
Пашаев сказал журналистам, что родственники погибшего, вероятно, хотят большей компенсации. Если бы им «нормально объясняли», то они бы так не поступили, приводят слова Пашаева «Известия». Выйти на контакт с ними у стороны Ефремова пока не получается, но предложение о материальной помощи по-прежнему в силе, сказал Пашаев.
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