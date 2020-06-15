Адвокат заявил о травмах Ефремова в результате смертельного ДТП

Актёр Михаил Ефремов получил повреждения в результате ДТП на Садовом кольце, заявил в беседе с ТАСС адвокат артиста Эльман Пашаев.

По словам Пашаева, «он не медик» и поэтому не может сказать, насколько серьёзны травмы Ефремова. Сейчас подзащитный восстанавливается, сказал адвокат.

Ефремов вечером 8 июня на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы, врезавшись в фургон. Очевидцы сняли видео, на котором Ефремов запечатлён на месте ДТП. Он цел, но видно, что довольно пьян. Позднее анализы покажут более 2 промилле (сильная степень опьянения) и наличие следов наркотиков в организме Ефремова.

Водитель фургона, 57-летний курьер Сергей Захаров, скончался от полученных травм. Находясь под домашним арестом, Ефремов спустя четыре дня после ДТП записал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего и говорит, что готов помочь «всеми средствами, если примут». Адвокат семьи потерпевшего Александр Добровинский сообщил, что они знают об извинениях, но считают их запоздалыми и отказываются от денежной компенсации.