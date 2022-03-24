Адвокат: суд отправил Рашкина под подписку о невыезде

По его словам, запрет определённых действий был отменён, его заменили на подписку о невыезде.

Защитник добавил, что в назначении штрафа было отказано, рассмотрение дела по существу назначено на 31 марта.

По данным следствия, депутат в ночь на 29 октября 2021 года без лицензии застрелил лося в Саратовской области. При этом Рашкин пытался скрыть следы преступления. Депутату-коммунисту было предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», ему грозит штраф до 1 млн рублей (или в размере зарплаты за три-пять лет) либо 3-5 лет лишения свободы.

