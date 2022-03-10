Госдума разрешила передачу в суд уголовного дела Рашкина
Депутаты Госдумы поддержали проект постановления о направлении в суд уголовного дела в отношении депутата Валерия Рашкина, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
В сообщении говорится, что в ходе обсуждения выступил первый зампредседателя Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах Эрнест Валеев, а также представители фракций. Кроме того, слово было предоставлено и самому Рашкину.
По данным следствия, депутат в ночь на 29 октября 2021 года без лицензии застрелил лося в Саратовской области. При этом Рашкин пытался скрыть следы преступления. Депутату-коммунисту было предъявлено обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», ему грозит штраф до 1 млн рублей (или в размере зарплаты за три-пять лет) либо 3-5 лет лишения свободы.
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