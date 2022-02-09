Рашкин пропустил суд из-за коронавируса

«В суд поступило ходатайство о рассмотрении вопроса в отсутствие Рашкина в связи тем, что у него положительный тест на ковид», — рассказали в суде.

Инстанция должна рассмотреть ходатайство о продлении в отношении Рашкина запрета на посещение охотничьих угодий, использование средств связи и интернета, выход из дома в ночное время без разрешения следователя, общение со свидетелями и другими фигурантами дела о незаконной охоте.

По данным СК, депутат в ночь на 29 октября 2021 года без лицензии застрелил лося в Саратовской области. При этом Рашкин пытался скрыть следы преступления. Депутату-коммунисту предъявили обвинение по статье «Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору», ему грозит штраф до 1 млн рублей (или в размере зарплаты за три-пять лет) либо 3-5 лет лишения свободы. Сам Рашкин не признает вину, заявляя, что не осознавал преступности действий, пишет Ura.ru.





