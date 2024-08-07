Адвокат: Шахматистке Абакаровой может грозить дело о покушении на убийство
В отношении шахматистки Амины Абакаровой, которая растерла ртуть по доске соперницы перед стартом чемпионата Дагестана, необходимо возбудить уголовное дело, ей также может грозить дело о покушение на убийство. Об этом заявил адвокат по уголовным делам Максим Калинов. Его слова приводит «Газета.Ru».
Он уточнил, что все будет зависеть от показаний Абакаровой. Есть вероятность, что здесь можно возбуждать дело о покушении на убийство, так как она должна была понимать, что последствия могут быть разные.
Калинов подчеркнул, что случай серьезный, следователи будут ожидать заключения судмедэксперта о степени вреда здоровью, и на основании этого уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой федерации, передает RT.
Инцидент произошел 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила какую-то жидкость на стол и растерла шахматной фигурой. После этого Умайганат Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Абакарова была задержана в тот же день, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru