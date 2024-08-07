Адвокат: Шахматистке Абакаровой может грозить дело о покушении на убийство

Он уточнил, что все будет зависеть от показаний Абакаровой. Есть вероятность, что здесь можно возбуждать дело о покушении на убийство, так как она должна была понимать, что последствия могут быть разные.

Калинов подчеркнул, что случай серьезный, следователи будут ожидать заключения судмедэксперта о степени вреда здоровью, и на основании этого уже решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Федерация шахмат России (ФШР) временно отстранила дагестанскую шахматистку Абакарову от участия во всех соревнованиях, проходящих под эгидой федерации, передает RT.

Инцидент произошел 2 августа. Перед началом соревнований Абакарова изучила список спортсменок, подошла к определенному столу, вылила какую-то жидкость на стол и растерла шахматной фигурой. После этого Умайганат Османовой, которая сидела за этим столом, стало плохо. Абакарова была задержана в тот же день, напоминает «Радиоточка НСН».

