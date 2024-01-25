Блиновская и члены ее семьи намерены объявить о банкротстве

По ее словам, на данный момент все денежные средства и недвижимость подзащитной находятся под арестом. Ранее Замоскворецкий суд продлил сроки арестов на квартиру родителей подсудимой. Как следует из постановления, следствие нашло достаточно доказательств того, что арестованное имущество матери Блиновской могло быть получено в результате преступных действий обвиняемой.

Помимо прочего, суд заблокировал и расчетные счета с пенсионными накоплениями родственников блогерши. По этой причине они будут вынуждены заявить о банкротстве, сообщила Сальникова. Аналогично может поступить и супруг обвиняемой Алексей Блиновский.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. Ее обвинили в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 918 миллионов рублей. Ранее Замоскворецкий районный суд Москвы изменил меру пресечения и отправил ее в СИЗО до 26 апреля, передает «Радиоточка НСН».

