Адвокат: Ройзмана увезли на допрос

По его словам, в настоящее время Ройзмана отвезли в главное следственное управление МВД по Свердловской области.

«Ничего не было обнаружено - никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона», - уточнил Идамжапов, добавив, что «будут дальнейшие следственные действия, в том числе допросы».

Ранее Ройзман был задержан в рамках уголовного дела о публичной дискредитации российской армии, ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает RT.