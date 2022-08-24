Адвокат: Ройзмана увезли на допрос
Адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, заявил, что в ходе обысков у его клиента правоохранители ничего не обнаружили, сообщает РИА Новости.
По его словам, в настоящее время Ройзмана отвезли в главное следственное управление МВД по Свердловской области.
«Ничего не было обнаружено - никаких ценностей, никаких денежных средств, никакого имущества. Следователи ничего не изъяли, кроме мобильного телефона», - уточнил Идамжапов, добавив, что «будут дальнейшие следственные действия, в том числе допросы».
Ранее Ройзман был задержан в рамках уголовного дела о публичной дискредитации российской армии, ему грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает RT.
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