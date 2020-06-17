Адвокат рассказал о состоянии Ефремова

Пашаев отметил, что Ефремов почти не ест и отказывается пройти медосмотр. По словам адвоката, актера пока не осматривали врачи и сложно говорить о его состоянии здоровья.

Также Пашаев добавил, что Ефремов настаивал на том, чтобы вместо домашнего ареста его отправили в СИЗО.

Накануне московский театр "Современник" впервые прокомментировал ДТП с Михаилом Ефремовым, призвав людей к милосердию.

Дорожная авария произошла вечером 8 июня. Ефремов на джипе выехал на встречную полосу на Смоленской площади Москвы, врезавшись в фургон. В результате после госпитализации погиб водитель фургона Сергей Захаров. Тесты выявили у Ефремова в крови алкоголь и наркотики.

