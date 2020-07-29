Адвокат рассказал, как Ефремов может уйти от наказания

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов рассказал в эфире НСН, что признание вины актером Михаилом Ефремовым сейчас никак не повлияет на наказание.

Как сообщил в среду представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП - это зафиксировано в материалах уголовного дела. Позднее адвокат актера Эльмана Пашаев подтвердил этот факт.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что признание вины Ефремовым сейчас никак не повлияет на судебный процесс, и рассказал, каким образом актер может уйти от наказания.

«Признание вины в реальности не влияет на наказание. Тем более обвиняемый всегда может признать вину в конце процесса, когда все доказательства изучены, а отпираться уже не имеет смысла. Самый оптимальный вариант – в последнем слове. Судья это засчитывает как качество своей работы. Торопиться с признанием вины на стадии следствия или в начале судебного процесса не имеет вообще никакого смысла. Линия защиты на сегодняшний день оптимальная», - сказал Трунов.

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По его словам, в деле Ефремова есть, о чем поговорить, кроме признания вины.

«Например, о причинно-следственной связи между гибелью потерпевшего и некачественным изготовлением автомобиля. Всем известно, что «Лада» - очень опасная машина. Если бы была другая машина, то вероятность гибели потерпевшего была куда ниже. Если найдется эксперт, который сможет привести такое доказательство, то под вопросом будет вся квалификация правонарушения», - считает адвокат.

По мнению Трунова, сейчас основной вопрос в деле Ефремова упирается в стратегию защиты.

Адвокат также отметил, что обыватель мыслит категорией виновности. «А бывает, что виновен, но не в том, не так и не настолько. Тут вопрос в квалификации и степени наказания», - добавил он.

По версии следствия, Ефремов на своем джипе вечером 8 июня выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон водитель которого скончался от полученных травм. Сам артист в момент ДТП был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СудМихаил Ефремов
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