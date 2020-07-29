Адвокат рассказал, как Ефремов может уйти от наказания

Как сообщил в среду представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, актер Михаил Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП - это зафиксировано в материалах уголовного дела. Позднее адвокат актера Эльмана Пашаев подтвердил этот факт.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов заявил в эфире НСН, что признание вины Ефремовым сейчас никак не повлияет на судебный процесс, и рассказал, каким образом актер может уйти от наказания.

«Признание вины в реальности не влияет на наказание. Тем более обвиняемый всегда может признать вину в конце процесса, когда все доказательства изучены, а отпираться уже не имеет смысла. Самый оптимальный вариант – в последнем слове. Судья это засчитывает как качество своей работы. Торопиться с признанием вины на стадии следствия или в начале судебного процесса не имеет вообще никакого смысла. Линия защиты на сегодняшний день оптимальная», - сказал Трунов.