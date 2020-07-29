«Не мужской поступок»: Ефремов отказался признавать вину
Об отказе артиста Михаила Ефремова признавать вину в смертельном ДТП известно не только со слов его адвоката Эльмана Пашаева. Как сообщил в среду представитель потерпевшей стороны Александр Добровинский, этот пункт также зафиксирован в материалах уголовного дела, передаёт «Интерфакс».
Ни извинений, ни предложений о компенсации потерпевшие от актёра не получали, добавил Добровинский.
В ДТП с Ефремовым погиб водитель фургона Сергей Захаров. Его гражданская супруга заявила журналистам, что отказ Ефремова признавать вину – «не мужской поступок».
«Он не посмотрел на меня. Прошел где-то в стороне. Он со мной никак не связывался», - цитирует её телеканал РЕН ТВ.
По словам Добровинского, Ефремов в суде отказался считать себя актёром, заявив, что он индивидуальный предприниматель, передаёт RT.
Предварительное слушание по делу о ДТП с участием Ефремова должно было состояться 29 июля, однако из-за неявки адвокатов артиста суд отложил заседание на 30 июля.
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