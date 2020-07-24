Адвокат: Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым будет судиться со следствием
Гражданская супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с джипом актёра Михаила Ефремова, будет судиться со следствием. Об этом сообщил журналистам адвокат артиста Эльман Пашаев, передаёт РЕН ТВ.
По его словам, женщина попытается оспорить отказ в признании её потерпевшей по делу.
Пашаев сказал телеканалу «360», что иск подан в Тверской суд столицы. Он считает, что законных оснований для признания гражданской жены потерпевшей нет.
Смертельное ДТП произошло вечером 8 июня. Автомобиль Ефремова выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в фургон, водитель которого скончался от полученных травм. Выяснилось, что актёр был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
Уголовное дело в отношении Ефремова передано в суд, заседание состоится 29 июля.
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