Адвокат: Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым будет судиться со следствием

Гражданская супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с джипом актёра Михаила Ефремова, будет судиться со следствием. Об этом сообщил журналистам адвокат артиста Эльман Пашаев, передаёт РЕН ТВ.

По его словам, женщина попытается оспорить отказ в признании её потерпевшей по делу.

Пашаев сказал телеканалу «360», что иск подан в Тверской суд столицы. Он считает, что законных оснований для признания гражданской жены потерпевшей нет.