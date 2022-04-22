Адвокат: против Кара-Мурзы возбудили дело о дискредитации российской армии

Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы политика Владимира Кара-Мурзы, в своих соцсетях рассказал, что против его клиента возбуждили уголовное дело по стартье о распространении фейков о российской армии.

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Он отметил, что в настоящее время Кара-Мурза «находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России».

«Я выехал к нему», - добавил защитник.

Ранее Хамовнический суд Москвы назначил 15 суток ареста Владимиру Кара-Мурзе, признав его виновным «в неповиновении сотрудникам полиции», сообщает RT.

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ФОТО: Владимир Кара-Мурза-младший. Фото с сайта uapress.info
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФФейкУголовное ДелоЖурналисты
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