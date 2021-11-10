Адвокат: прекращено дело против программиста, передавшего видео с пытками заключенных

Адвокат Снежана Мунтян, представляющая интересы белоруса Сергея Савельева, который обнародовал видео с пытками в саратовской тюрьме, заявила о прекращении дела в отношении её клиента, сообщает РИА Новости.

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По её словам, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отменил постановление о возбуждении уголовного дела, материалы которого были переданы для проверки в Главное следственное управление Следственного комитета.

Ранее программист и бывший заключенный Савельев вывез из России и передал правозащитникам видеозаписи с пытками в колониях, в частности в областной туберкулезной больнице № 1 ФСИН Саратовской области. Его обвинили в неправомерном доступе к компьютерной информации и 18 октября заочно арестовали.

Позже исполняющий обязанности начальника регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний Антон Ефаркин заявил, что после проверки информации о пытках из УФСИН по Саратовской области уволены 18 сотрудников по отрицательным мотивам.

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ФОТО: pixabay.com
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