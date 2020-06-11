Михаила Ефремова допросят об источнике получения наркотиков
Заслуженный артист России Михаил Ефремов будет допрошен по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Ему придетмся ответить на вопросы о то, кто, когда и где продал ему наркотики. Собеседник добавил, что за прием запрещенных средств предусмотрена административная ответственность.
Ранее сообщалось, что в крови и моче Михаила Ефремова были обнаружены следы кокаина и марихуаны. Следствие возбудило уголовное о сбыте наркотиков в рамках дела о смертельном ДТП на Садовом кольце, сообщает Ura.ru.
Полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев в эфире НСН рассказал, по какой причине могли исчезнуть записи с камер в баре, который Михаил Ефремов посещал в день ДТП. Эксперт предположил, что «исчезновение» видеозаписей избавило бар от лишнего «хайпа».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
502 тыс.+8 779 / сут.
Умерли
6 532+174 / сут.
Выздоровели
261 тыс.+8 367 / сут.
- Гостиницы Кубани начнут прием туристов уже с 12 июня
- В Кремле рассказали, в каком случае Путин обратится к нации
- Сотрудника Росгвардии, грозившего москвичу подбросить наркотики, уволили
- Кудрин предлагает раздать больше денег в кризис
- «Не мой уровень»: Саакашвили отказал Зеленскому
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru