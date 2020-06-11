Михаила Ефремова допросят об источнике получения наркотиков

Заслуженный артист России Михаил Ефремов будет допрошен по делу о сбыте ему наркотиков. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Ему придетмся ответить на вопросы о то, кто, когда и где продал ему наркотики. Собеседник добавил, что за прием запрещенных средств предусмотрена административная ответственность.

Юрист объяснил исчезновение видеозаписей Ефремова в баре перед ДТП

Ранее сообщалось, что в крови и моче Михаила Ефремова были обнаружены следы кокаина и марихуаны. Следствие возбудило уголовное о сбыте наркотиков в рамках дела о смертельном ДТП на Садовом кольце, сообщает Ura.ru.

Полковник милиции в отставке, член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ, юрист Иван Соловьев в эфире НСН рассказал, по какой причине могли исчезнуть записи с камер в баре, который Михаил Ефремов посещал в день ДТП. Эксперт предположил, что «исчезновение» видеозаписей избавило бар от лишнего «хайпа».


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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:НаркотикиМихаил Ефремов
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