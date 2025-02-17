Адвокат получил 1,5 года за попытку мошенничества

Суд признал виновным в попытке мошенничества адвоката в Красноярске. Об этом сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России по региону Юлия Арбузова.

Судом установлено, что преступление было совершено 26 марта 2024 года. Располагая информацией о том, что против двоих жителей Красноярска возбуждено уголовное дело по факту присвоения денег в особо крупном размере, юрист сообщил заведомо ложные сведения их знакомому, что он сможет договориться о домашнем аресте для одного из подозреваемых с судом и сотрудниками полиции за взятку в два миллиона рублей.

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В тот же день суд действительно избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из подозреваемых, однако адвокат не передавал деньги полиции и суду. Знакомый подозреваемых передал юристу миллион рублей 10 апреля 2024 года на улице Алексеева, где адвокат и был задержан сотрудниками ФСБ.

Ближайшие 1,5 года осужденный проведет в колонии общего режима. Он полностью признал свою вину.

Ранее заместителю начальника управления специальных видов технического и тылового обеспечения авиации Главного управления авиации Росгвардии Андрею Степину предъявили новое обвинение в четырех эпизодах особо крупного мошенничества. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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