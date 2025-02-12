Экс-директора клуба КХЛ «Ак Барс» обвинили в особо крупном мошенничестве

Бывшему исполнительному директору хоккейного клуба «Ак Барс» из столицы Татарстана Александру Корчагину предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Суд по ходатайству следствия отправил сначала его в следственный изолятор, однако Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения по просьбе защиты, и определил ему домашний арест.

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По информации республиканского Верховного суда, помимо мошенничества спортивному топ-менеджеру вменяют присвоение или растрату в особо крупном размере. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Александр Корчагин занимал пост исполнительного директора «Ак Барса» с 1997 по 2003 год.

По данным следствия, обвинения не имеют отношения к деятельности Корчагина в хоккейном клубе. Речь идет о его бизнесе - заводе в Бугульме, который выпускал подсолнечное масло. По версии правоохранителей, с предприятия по поддельным накладным вывозили и похищали жмых и нерафинированное масло в период с октября 2020 по декабрь 2023 года, когда Корчагин был директором компании.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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