Адвокат подтвердил, что Бакальчук находится на допросе

Супруг основательницы Wildberries Владислав Бакальчук находится на допросе, сообщил его адвокат Анас Эльмурзаев в разговоре с РЕН ТВ.

По его словам, пока неизвестно, какие меры будут приняты в отношении его подзащитного. Эльмурзаев подчеркнул, что говорить о дальнейшем ходе действий со стороны правоохранительных органов еще рано.

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В среду стало известно, что в офис компании, расположенный в бизнес-центре «Романов двор» в центре Москвы, была предпринята попытка незаконного проникновения.

На данный момент ведется расследование инцидента, следственные органы работают над установлением обстоятельств произошедшего, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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