Адвокат подтвердил, что Бакальчук находится на допросе

Супруг основательницы Wildberries Владислав Бакальчук находится на допросе, сообщил его адвокат Анас Эльмурзаев в разговоре с РЕН ТВ.

По его словам, пока неизвестно, какие меры будут приняты в отношении его подзащитного. Эльмурзаев подчеркнул, что говорить о дальнейшем ходе действий со стороны правоохранительных органов еще рано.