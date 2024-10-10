Адвокат подорвавшего машину Прилепина Пермякова обжаловал пожизненный срок

Адвокат приговоренного к пожизненному лишению свободы за покушение на политика и писателя Захара Прилепина украинца Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловал вынесенный приговор. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.

Следствие установило соучастника покушения на Прилепина

Отмечается, что апелляция уже поступила в судебную инстанцию.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала перечислить Пермякову за убийство Прилепина $20 тысяч.

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
ТЕГИ:Захар ПрилепинПокушениеСудПриговорАпелляция

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