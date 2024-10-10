Адвокат подорвавшего машину Прилепина Пермякова обжаловал пожизненный срок
10 октября 202418:01
Адвокат приговоренного к пожизненному лишению свободы за покушение на политика и писателя Захара Прилепина украинца Александра Пермякова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловал вынесенный приговор. Об этом сообщила пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.
Отмечается, что апелляция уже поступила в судебную инстанцию.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала перечислить Пермякову за убийство Прилепина $20 тысяч.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru