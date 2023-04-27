Адвокат опровергла выплату долга инстаблогером Александрой Митрошиной
27 апреля 202314:59
Адвокат Алиса Волхова, представляющая интересы инстаблогера Александры Митрошиной, заявила, что информация о выплате её клиенткой долга в размере 120 млн рублей не соответствует действительности, сообщает РБК.
«Уголовное дело находится на стадии следствия», — указала она.
Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что Митрошина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей, погасила долг, сообщает RT.
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27 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru