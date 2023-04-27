Адвокат опровергла выплату долга инстаблогером Александрой Митрошиной

Адвокат Алиса Волхова, представляющая интересы инстаблогера Александры Митрошиной, заявила, что информация о выплате её клиенткой долга в размере 120 млн рублей не соответствует действительности, сообщает РБК.

«Плевать хотели!»: Блиновской грозит до трех лет за отмывание денег

«Уголовное дело находится на стадии следствия», — указала она.

Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что Митрошина, в отношении которой возбуждено уголовное дело о неуплате налогов на 120 млн рублей, погасила долг, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:АдвокатУголовное ДелоБлогерНалогиДолги

Горячие новости

Все новости

партнеры